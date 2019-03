Rotterdamse politiek blijft ideologisch botsen op klimaat

Bij de eerste inhoudelijke behandeling van de klimaatplannen van wethouder Bonte (Energietransitie) voor Rotterdam botsten aan de ene kant Leefbaar en de PVV en de andere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad stevig. Vorige week ontspoorde de commissievergadering nog; deze week werd de materie wel besproken, maar bleef de discussie lange tijd hangen rond de vraag of de energietransitie nut heeft of niet.

Nadat verschillende insprekers van onder meer het Rotterdams Klimaat Initiatief en ondernemers van de Rotterdamse Klimaatoproep hadden ingesproken, was de eerste confrontatie, tussen Leefbaar-veteraan Simons en GroenLinks-raadslid Leewis, daar. "Hoeveel banen leveren windmolens op?", vroeg Simons retorisch. "Ik doe niet mee met dit spelletje", reageerde Leewis. "Hoeveel perspectief heeft de wereldbevolking als de aarde verder opwarmt en het weer steeds extremer wordt?", kaatste hij terug.

"Het einde van de wereld is volgens u nabij. Maar als uw plannen worden uitgevoerd, wordt Rotterdam een soort Noord-Oost Engeland, waar de industrie in de jaren '80 vertrok", meende Simons.



Toen Meeuwissen van de PVV over klimaatgekte begon en sprak over een windmolen op 'elke vierkante meter' om klimaatneutraal te worden, kreeg hij het met PvdA’er Tak aan de stok. “U liegt het hele land voor. Die lege fabrieken waar u voor vreest, die gaan we krijgen als we niet meegaan met innovatie. Dan staan al uw kiezers op straat.”

Gehakketak

En zo ging het gehakketak nog even door. Uiteindelijk gaf Simons toe dat er zeker mogelijkheden zijn door te investeren in innovatie en zonne-energie. CDA-raadslid Segers greep toen zijn kans. “Dit is een eerste stap, dat Leefbaar nu zegt dat u werk wil maken van verduurzaming. Daar ben ik blij mee.”

Inhoudelijk werd het later. GroenLinks kondigde moties aan voor zogenaamd groenblauwe daken, waar naast zonnepanelen ook water kan worden opgevangen. "Bij hevige regenbuien wordt het water opgevangen en gezuiverd. Ook zijn huizen met groene daken beter geïsoleerd", legde Leewis uit.

Raadslid Tak benadrukte dat de energietransitie moet leiden tot nieuwe banen voor mensen die nu aan de zijkant staan. “Met de verduurzaming van Rotterdam zijn heel veel banen gemoeid. Daarom moeten we mensen met een uitkering omscholen, zodat zij die nieuwe banen krijgen.”

Symboolpolitiek

VVD-raadslid Van Groningen waarschuwde voor overhaaste beslissingen. “We willen dat de energietransitie vóór iedereen en ván iedereen gaat worden. Met echte resultaten en geen symboolpolitiek.”

De partij wil de kosten voor de burgers beperken, maar ook de lasten voor bedrijven in de haven ontzien. Dat kwam op een sneer van Simons te staan. “U houdt hier een lulverhaal. U maakt geen keuze tussen bedrijfsleven en burgers. Iemand moet het toch gaan betalen.”