'We moeten samen knetterhard werken aan de banen van de toekomst'

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft woensdag haar 'strategische agenda' voor 2019 gepresenteerd. De club van 23 gemeenten maakt daarin bekend wat ze dit jaar gaan doen. Onder meer in Lansingerland, Vlaardingen en Schiedam zijn er projecten opgetuigd.

In Vlaardingen vertalen de plannen zich naar de Food Innovation Academy, in Lansingerland naar het Horti Science Park en in Schiedam naar het Maritiem Onderwijs Innovatiecentrum. Stuk voor stuk samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Zowel mbo- als hbo-studenten kunnen er terecht.

"Wat we merken is dat bedrijven best veel banen hebben, maar studenten niet altijd goed opgeleid worden. Zo matcht vraag en aanbod niet", legt Karin Kayadoe, fractievoorzitter van Leefbaar Ridderkerk uit. Daar wil de Metropoolregio samen met de bedrijven wat aan doen.

Nieuwe ontwikkelingen

"Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen zoals de digitalisering. Banen die er nu zijn worden misschien overgenomen door robots." Om daar op in te spelen, moeten leerlingen alvast anders worden opgeleid. "Bedrijven kunnen aangeven waar op gelet moet worden in het onderwijs en wat ze nodig hebben, zodat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten."

De initiatieven zijn ook geschikt voor mensen die momenteel aan het werk zijn en bang zijn dat hun baan ophoudt te bestaan. Zij kunnen zich hier laten omscholen. "We moeten vooruit, en daar moeten we samen knetterhard aan werken."

Mensen met goede ideeën voor toekomstbestendige banen in de regio mogen zich altijd bij de organisatie melden. Het idee moet dan wel heel goed zijn om ook echt aangenomen te worden. "De initiatieven worden gefinancierd met huishoudgeld van iedereen die in de regio woont, dus de gemaakte kosten moeten goed kunnen worden verantwoord", legt Kayadoe uit.