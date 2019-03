Burgemeester Aboutaleb: meer capaciteit nodig voor bestrijden drugscriminaliteit in haven

Om de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven te bestrijden is meer capaciteit nodig. Volgens burgemeester Aboutaleb gaat het in ieder geval om meer rechercheurs en meer douaniers. En daar is meer geld voor nodig van de overheid.

In de Rotterdamse haven werd het afgelopen jaar opnieuw een recordhoeveelheid cocaïne onderschept (18.947 kilo). Steeds vaker worden havenmedewerkers of douaniers gebruikt om drugs ongezien het land in te krijgen. Dat blijkt uit cijfers die donderdag openbaar zijn geworden.

Ook in de wijken is de drugshandel zichtbaar aanwezig. Rotterdam kende meerdere liquidaties met een drugsachtergrond. Criminelen maken steeds vaker gebruik van malafide bedrijven, zoals belwinkels en horecazaken, om drugsgeld wit te wassen. Het afgelopen jaar werden elf zaken gesloten, omdat ze zich bezig hielden met witwassen.

Zuid-Amerika

Aboutaleb wil ook dat de politie en justitie meer medewerkers inzet in Zuid-Amerika, waar de cocaïne vandaan komt. “We moeten vanuit Nederland mensen hebben die de zaken monitoren, onderzoek doen en dan de Nederlandse autoriteiten informeren. Die hebben we heel lang gemist vanwege de bezuinigingen. Dat komt langzaam op gang, maar wat mij betreft moet dat sneller.”

De beveiliging in de haven moet ook beter, voegt Aboutaleb toe. "Er komen enorme hoeveelheden drugs op verschillende manieren deze kant op. We kunnen meer doen in de haven, maar ik stuit op beperkingen. Bij de politie kan ik niet meer mensen inzetten dan ik nu doe. Ook is er een tekort bij de douane en de belastingdienst. Ik kan nu maar op drie plekken in Rotterdam grootschalig inzetten op ondermijning, maar ik zou zo naar zes plaatsen kunnen.”

Aangekaart

Aboutaleb heeft zijn problemen aangekaart bij het kabinet. “De drugscriminaliteit zal nooit helemaal verdwijnen, maar om het terug te brengen naar beheersbare proporties, heb je een goed opererende en slimme overheid nodig.”

Volgens de burgemeester is er 100 miljoen euro beschikbaar van het kabinet voor de aanpak van ondermijning. Dat is volgens hem te weinig. “Er gaat in deze wereld zo’n 15 tot 20 miljard om. Dan is 100 miljoen voor vier jaar voor de bestrijding ervan peanuts.”