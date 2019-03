Rookverbod rond Maasstad Ziekenhuis

Het hele gebied rondom het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt met ingang van 15 april rookvrij. Het gaat onder meer om de Zorgboulevard, waar meerdere zorginstellingen aan gevestigd zitten.

Het Maasstad zelf is al jaren rookvrij, maar alle zorginstellingen rondom het ziekenhuis willen ook een gezonde leefomgeving voor patiënten en bezoekers.

De directie van het ziekenhuis voerde daarom maandenlange gesprekken met de overige instellingen in de buurt en de gemeente om de zaak rond te krijgen.

Wietske Vrijland, voorzitter Vereniging Zorgboulevard: "Een logisch besluit, omdat we de ernstige gevolgen van (mee)roken dagelijks tegenkomen in de praktijk. Bovendien willen we voorkomen dat patiënten en bezoekers hinder ondervinden van rokers voor de hoofdingang van het ziekenhuis en overige instanties gevestigd op de Zorgboulevard.”

Alle abri's, rooktegels en asbakken zullen de komende tijd worden weggehaald. Er komen borden die aangeven waar de rookvrije zone begint en eindigt.