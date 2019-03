Lekker Fit-programma straks ook voor tieners

De gemeente Rotterdam gaat het Lekker Fit-programma uitbreiden naar tieners. Dat is volgens het stadsbestuur nodig omdat veel tieners nog te dik zijn. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om een kwart van alle 13- en 14-jarigen.

Lekker Fit werd twaalf jaar geleden in het leven geroepen om kinderen te helpen een gezond levenspatroon te ontwikkelen. Het aantal kinderen dat in Rotterdam last heeft van overgewicht is sindsdien gestabiliseerd of zelfs iets afgenomen.

Maar een groep blijft moeilijk te bereiken. Tieners laten zich lastig beïnvloeden. Rolmodellen moeten daar volgens de plannenmakers verandering in brengen:

"De leerlingen van de mbo-opleiding leefstijlcoach zijn betrokken bij het onderwerp gezonde leefstijl en staan nog dicht bij de tienerleeftijd. Het is interessant om deze groep te betrekken bij het ontwikkelen van interventies voor tieners. Tevens kunnen zij rolmodel zijn voor leerlingen van het vmbo", staat in hun rapport.

Er komt in de toekomst ook meer aandacht voor de begeleiding van ouders van zeer jonge kinderen. Een op de tien tweejarigen kampt met overgewicht. Medewerkers van de geboortezorg gaan meer advies geven aan ouders.

De helft van de basisscholen in de stad doet mee aan het programma Lekker Fit, waarbij kinderen met meer bewegen en goed eten gezonder worden gemaakt. 31 duizend Rotterdamse kinderen komen daardoor met het programma in aanraking.