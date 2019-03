The Kik naar Rotterdam Ahoy

The Kik geeft zaterdag 23 november een optreden in Rotterdam Ahoy. Tijdens het concert speelt de Rotterdamse band ‘Voor de overlevenden’ en ‘Picknick’, twee klassieke albums van Boudewijn de Groot, van begin tot eind.

"Na de succesvolle theatertournee in januari brengt The Kik met orkest hun eerbetoon aan Boudewijn de Groot voor de laatste keer in Nederland", meldt concertorganisator Mojo.

The Kik bestaat uit Dave von Raven, Arjan Spies, Marcel Groenewegen, Paul Zoontjens en Ries Doms en werd in 2011 opgericht. Ze scoorden met het debuutalbum ‘Springlevend’ in 2012 gelijk de grote hit ‘Simone’. Volgende week brengt de band ‘Testament’ van Boudewijn de Groot uit als single.