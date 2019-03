Kroegbaas Hessel keert met dochter Tess terug naar Ahoy

Zanger Hessel keert terug naar Rotterdam Ahoy. Op 14 maart volgend jaar geeft hij een concert. Dit keer samen met zijn dochter Tess.

"Na dertig jaar zijn we weer terug waar we zijn begonnen", zei Hessel donderdagochtend op Radio Rijnmond in het programma Wakker@Rijnmond.

"Het was zo spannend allemaal. We waren natuurlijk eigenlijk het eerste Nederlandse bandje dat toen die sprong waagde. De geest was uit de fles, dat gevoel had je echt."

Ahoy is blij met de komst van de zanger: "In 1991 verbaasde hij vriend en vijand door als zingende kroegbaas de zaal tweemaal stijf uit te verkopen en - belangrijker nog - heel het land te charmeren met zijn ontwapenende performance van aanstekelijke rock- en bluesmuziek en natuurlijk 'Terug Naar Terschelling’."