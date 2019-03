Beschoten kapperszaak Crooswijk voorlopig dicht

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft de kapperszaak gesloten, die op 13 februari werd beschoten in de Jonker Fransstraat. De zaak is sinds 27 februari voor 3 maanden gesloten. Waarom kan de gemeente niet zeggen. Het onderzoek loopt nog.

Van de beschieting midden in de nacht zijn camerabeelden gemaakt, die vanaf 17:20 uur worden uitgezonden in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond.

De schutter komt aanrijden, vuurt meerdere schoten af op de winkelruit en vlucht weg op een opvallende fiets.

Bij de schietpartij raakt niemand gewond. Later die ochtend worden de kogelgaten ontdekt, waarna de politie wordt gewaarschuwd.



Naast de beelden van deze beschieting is er ook aandacht voor een woningoverval in Oisterwijk en een overval in Maassluis.

Oisterwijk

Een moeder en haar zoon werden op zaterdagnacht 24 november door twee gewapende mannen overvallen in hun huis aan de Scheepersdijk. De daders gingen er zonder buit vandoor. Een camera in de buurt maakte interessante beelden van vijf jongemannen, waarvan de politie denkt dat ze met de overval te maken hebben. Ook denkt de politie dat een aantal verdachten uit Rotterdam komen.

Maassluis

Een horecaondernemer was in de nacht van vrijdag op zaterdag 12 januari om ongeveer 01.00 uur klaar met werken in zijn restaurant in Delft. Na het opruimen en schoonmaken ging hij naar zijn woning aan de Burgemeester van de Brandelerlaan in Maassluis. Daar werd hij voor de deur van zijn woning overvallen door twee mannen. Er zijn beelden van de verdachten.

Bureau Rijnmond wordt op donderdagmiddag rond 17.20 uur uitgezonden op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur). Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.