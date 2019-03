Nog meer Intertoys-winkels dicht in regio Rijnmond

Deel dit artikel:













Er gaan toch nog meer winkels van Intertoys dicht in de regio Rijnmond dan eerder bekend werd gemaakt. Het gaat om het filiaal van de speelgoedwinkel in het centrum van Gorinchem, vier winkels in Rotterdam, één in Schiedam en twee in Vlaardingen.

Daarmee komt het totaal aantal Intertoys-winkels dat sluit uit op zestien. Eerder zouden er acht dichtgaan.

Lees ook: Deze acht winkels van Intertoys in de regio gaan dicht Intertoys ging 21 februari failliet en is inmiddels voor een deel overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan. In Rotterdam sluiten ook de winkels aan de Parkboulevard, winkelcentrum Hesseplaats, Keizerswaard en Slinge. In Schiedam sluit de winkel aan de Nieuwe Passage, in Vlaardingen de filialen aan De Loper en het Liesveld. In deze winkels is vanaf nu ook een uitverkoop begonnen. Het is onduidelijk wat er met het personeel van deze filialen gebeurt.