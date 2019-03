Tienerbende opgepakt voor brutale Marktplaatsberovingen

Er lijkt een doorbraak in het onderzoek naar de Marktplaatsberovingen die sinds januari Rotterdam-Nesselande teisterden. Er zijn vier tieners opgepakt uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De daders gingen telkens op ongeveer dezelfde manier te werk. Ze boden een dure telefoon te koop aan via Marktplaats en gingen er tijdens de afspraak met het geld van het slachtoffer en de telefoon vandoor.

De berovingen zouden volgens de politie in verschillende samenstellingen door de bende zijn gepleegd. In twee gevallen was er sprake van bedreiging, met een mes en een vuurwapen.

De berovingen waren aan de Salvador Dalistraat, de Henri Matissestraat. De Boy Edgarstraat en de Kretalaan. De verdachten van 15 en 16 jaar zitten nog vast.