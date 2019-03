Deel dit artikel:













Sterke vrouwen, Kasteelheren en Spartapietjes centraal in nieuwe aflevering uitgaansagenda Het Kasteel

Ook de komende dagen zijn in onze regio natuurlijk volop bijzondere evenementen te bezoeken en dingen te beleven. Maar wat te kiezen? In het wekelijkse tv-programma To Do gaan Anton Slotboom en Laurence van Ham op pad om voor jou de leukste activiteiten in de regio te zoeken.

Zo vertelt Anton deze week over de Sparta Fun Run op Het Kasteel en duikt Laurence in de wereld van de sterke vrouw, nu de hitmusical Evita Rotterdam verovert. Verschillende evenementen en activiteiten komen aan bod: van films en theater en van musea tot festivals en concerten. To Do besteedt aandacht aan activiteiten voor veel verschillende doelgroepen. Anton en Laurence gaan op zoek naar de leukste feesten voor mensen die van een goede avond uit houden. Heb je het feesten al achter je gelaten, dan hoor je van hen ook welke spannende film of welke mooie expositie in een museum je echt niet mag missen. Ze laten evenementen zien waar je anders misschien niet zo snel heen zou gaan of waarvan je misschien zelfs niet eens wist dat het bestond. Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.