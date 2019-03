Aboutaleb: 'Desnoods panden sluiten om komst Haga Lyceum te voorkomen'

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil heel ver gaan om een eventuele komst van het omstreden Cornelius Haga Lyceum naar Rotterdam te voorkomen. “Ik wil desnoods mijn bevoegdheid om panden te sluiten inzetten om te voorkomen dat hetzelfde bestuur hier een school wil beginnen”, zegt Aboutaleb.

Leerlingen van de Amsterdamse islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen, meldde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, vorige week.

De islamitische school heeft nog geen aanvraag gedaan om in Rotterdam een school te starten. Volgens wethouder Said Kasmi (Onderwijs) zal een eventuele aanvraag waarschijnlijk ook niet worden goedgekeurd omdat er te weinig leerlingenpotentieel is.

Aboutaleb benadrukt dat het niet gaat om de school zelf of over islamitisch voortgezet onderwijs, maar om het schoolbestuur. “Voor deze heren die zo op netvlies staan van AIVD en gelieerd zijn aan terreurorganisatie uit de Kakasus, wil ik niet de rode loper uitrollen”, zegt Aboutaleb.