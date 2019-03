Rotterdamse Helden: Gonda geeft leesles

Deze week besteedt RTV Rijnmond aandacht aan Rotterdamse Helden: Jonge mensen die vrijwilligerswerk doen in de stad. Vandaag: Student Gonda (23) geeft taalles aan kinderen met een achterstand.

Gonda heeft zich geïnstalleerd in de bibliotheek aan de Rösener Manzstraat in Rotterdam-Delfshaven. Ze zit aan een ronde tafel tussen de boeken en de planten. Haar eerste 'klantje' is net de deur uit en nu is Youssef (10) aan de beurt. Hij krijgt wekelijks een uurtje extra les van Gonda, omdat hij moeite heeft met begrijpend lezen.

Gonda: "Ik had nog wel wat tijd over en ik vind het leuk om mensen te helpen. En ik heb ook echt wel wat met taal, dus dit werk past wel bij mij". Samen met Youssef buigt ze zich over een lap tekst. Ze legt uit wat witregels zijn en wat tussenkopjes zijn. Youssef snapt het niet meteen, maar dat geeft niks. Gonda legt het gerust nog een paar keer uit.

Youssef vertelt dat hij later graag profvoetballer wil worden. Dat begrijpend lezen vindt ie eigenlijk maar niks. Liever gaat hij gamen of buiten spelen. Toch blijft hij keurig zitten. Hij leest samen met Gonda over de watersnoodramp in Zeeland en een stuk tekst over een hond. Na een uurtje gaat de wekker op Gonda's telefoon. Youssef is klaar.

Gonda's derde leerling die middag zit al klaar op de bank achter hen. Het is de 10-jarige Shavelly: "Ik vind het gewoon moeilijk om woorden op te zoeken. En zinnen. En om informatie uit de tekst te halen. Maar Gonda legt het goed uit. "

Klik op de video om Gonda in actie te zien!