Fans zien stadion Sparta opeens van andere kant

Normaal gesproken zitten ze op de tribune en blijft het daar bij. Maar dit weekend is dat heel anders, als fans van Sparta en andere hardloopfanaten tijdens de Sparta Fun Run opeens het stadion van de Rotterdamse voetbalclub van een heel andere kant te zien krijgen.

De Fun Run is geschikt voor alle lopers: voor hen die willen wandelen, maar ook voor hen die er stevig tien kilometer tegen aan willen gaan.

Je hoort en ziet er alles over in de nieuwste uitzending van To Do, gepresenteerd door Laurence van Ham en Anton Slotboom. Deze uitzending bekijk je hier:

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.