Spaanse ster-dj luidt veelbesproken afscheid club in

De sluiting van de Rotterdamse club BAR komt steeds dichterbij. Nog een paar maanden is de zaak open en dan gaat de boel op slot. Dat is zuur, omdat de beoogde opvolger van de club, in de Ferro Dome, niet door gaat. De gemeente trok de stekker uit die plannen.

De laatste maanden van BAR worden desondanks gevuld met volop bijzondere optredens. Dit weekend komt de Spaanse dj John Talabot naar Rotterdam. Talabot staat bekend om zijn hypnotiserende dj-sets, laat BAR weten.

Je hoort en ziet er alles over in de nieuwste uitzending van To Do, gepresenteerd door Laurence van Ham en Anton Slotboom:

