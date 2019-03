Sterke vrouw centraal in hitmusical die Luxor verovert

De hitmusical Evita, geschreven door Tim Rice Andrew Lloyd Webber, is de komende dagen te zien in Rotterdam. Het razend populaire stuk wordt tot en met zondag dagelijks opgevoerd in het Nieuwe Luxor.

Evita gaat over Evita Duarte, de machtigste vrouw van Argentinië. Zij was kort na de Tweede Wereldoorlog de tweede vrouw van president Juan Perón. Ze overleed tijdens haar hoogtijdagen aan kanker, 33 jaar jong.

De soundtrack is wereldberoemd en de musical ook. Volgens het Nieuwe Luxor is het stuk tijdloos, maar ook actueel, omdat het over sterke vrouwen gaat.

''In een tijd waarin we leven met machtige vrouwen als Hillary Clinton, Angela Merkel, Theresa May, Madonna en Claire Underwood,'' meldt de zaal, ''stelt de musical Evita iemand centraal die hen voorging in niet te stuiten ambitie.''

De cast wordt op het podium aangevuld met een negenkoppig orkest.

Je hoort en ziet er alles over in de nieuwste uitzending van To Do, gepresenteerd door Laurence van Ham en Anton Slotboom. Deze uitzending bekijk je hier:

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.