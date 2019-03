Plaatjes draaien en regionaal bier drinken in Schiedam

Schiedam krijgt een muzikale 'mancave' waar je regionaal bier kunt drinken. Volgens eigenaar Henk Bakker is Bier & Vinyl geen kroeg en geen platenzaak maar een combinatie daarvan.

"Zoals je vroeger in een platenzaak lekker je elpee op een draaitafel kon afspelen en luisteren met een koptelefoon op, nu ook met een regionaal biertje erbij."

Muziek a la Johan Derksen



Henk Bakker kocht onlangs de complete platencollecties op van de speciaal platenzaken Hitsound Records en Blues & Rock Records op. De twee muziekwinkels sloten onlangs de deuren in Rotterdam. "In totaal gaat het om zo'n 60 duizend geluidsdragers met heel bijzondere exemplaren daar tussen", vertelt Bakker.

"We verkopen geen popmuziek maar oude soul, country, rock 'n roll, sixties, zeg maar wat Johan Derksen bij Rijnmond draait in Muziek voor Volwassenen."

Verbouwen en bier



De verbouwing is nog druk gaande. Bakker kocht in Zeeland een nagelnieuwe houten bar met ornamenten. "Het wordt ingericht als een Engelse Gentlemen's Club", vertelt hij. Met een Chesterfield bank, lederen stoeltjes en lambrisering aan de muur en bier uit Maassluis.

"Bij iedere soort muziek past een speciaal biertje. Het bier van Raven Bone Hill Brouwers wordt hier exclusief verkocht. Sterk bier van 8 procent maar ook wijn van Ilja Gort die vroeger drummer was in de band After Tea, lekkere slurpwijn."

Mancave



"Het wordt een enorme 'mancave' maar vrouwen zijn uiteraard meer dan welkom. "We serveren ook een wijntje en er is een damestoilet."

In totaal komen er acht draaitafels te staan. "Je drukt op een knopje en we draaien de plaat om, of je drukt voor een biertje naar wens. Maar jezelf volgooien en rollend naar buiten gaan is niet de bedoeling, ook niet rock 'n rollend", lacht Henk Bakker.