Jongen opgepakt voor winkeloverval met stok in Rotterdam-Zuid

Twee jongens overvielen donderdagochtend gewapend met een stok een winkel aan de Gruttostraat in Rotterdam-Zuid. De politie heeft donderdag aan het begin van de middag een 16-jarige Rotterdammer aangehouden.

Agenten wisten in welke richting de overvallers waren gevlucht, omdat een klant de jongens direct na de overval achterna was gerend. De achtervolger verloor ze uit het oog, maar de politie heeft dat gebied uitgekamd en vonden in een schuurtje spullen die vermoedelijk van de overvallers waren.

De spullen leidden naar een Rotterdammer van 16, die is kort daarna opgepakt. De politie is nog op zoek naar de tweede overvaller.

De daders kwamen rond 09:00 uur de Primera in de Gruttostraat in Rotterdam-Zuid binnen met een stok. Ze maakten geld en sigaretten buit. Niemand raakte gewond.