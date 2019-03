Kortsmit gewoon inzetbaar voor Sparta

Roy Kortsmit kan vrijdag gewoon aan de aftrap verschijnen namens Sparta, dat speelt tegen Almere City. Vorige week werd de doelman nog gewisseld, nadat hij in botsing met de doelpaal was gekomen.

Kortsmit kon de wedstrijd, 0-0 uit bij FC Eindhoven, niet volmaken en werd vervangen door Tim Coremans. Na afloop leek het er al op dat de ernst van de hoofdblessure meeviel.

Trainer Henk Fraser heeft daarmee een fitte selectie tot zijn beschikking in Flevoland. Afgelopen week was hij erg kritisch en zelfkritisch op de prestatie in Eindhoven, maar inmiddels is hij daar een stuk genuanceerder over. Bekijk hierboven het interview met hem en de doelman.