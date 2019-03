Deel dit artikel:













Spraakmakende kunstenaar en activist Will Ferwerda overleden Spraakmakende kunstenaar en activist Will Ferwerda overleden Kunstenaar Wil Ferwerda (uiterst rechts) doet nog een laatste groet aan burgemeester Ridder van Rappard bij zijn vertrek uit Gorinchem. Foto: regionaal archief Gorinchem (maker onbekend)

Kunstenaar Will Ferwerda is dinsdag 12 maart op 77-jarige leeftijd overleden. Dat laat de Stichting Will Ferwerda Foundation weten.

"Als gepassioneerd voorvechter voor de vrije expressie en gekant tegen iedere vorm van fascisme, verliezen we in Will een enorme inspirator, verbinder en story teller", schrijft de stichting.

De Dordtse kunstenaar kreeg landelijke bekendheid in 1965, toen de toenmalige burgemeester van Gorinchem, Ridder van Rappard, hoogstpersoonlijk een expositie in de Nieuwe Doelen verbood. De burgemeester vond het werk van Ferwerda te obsceen en aanstootgevend. Op maandag 18 maart is er tussen 13:00 en 13:45 uur gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum aan de Nassauweg in Dordrecht.