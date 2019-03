Tapia hoopt nog altijd te slagen bij Feyenoord

Renato Tapia keert zaterdag terug in De Kuip, als huurspeler van Willem II. De middenvelder, die momenteel verhuurd is aan de Tilburgse club, hoopt nog altijd te slagen bij Feyenoord.

"Ik ben niet weggegaan met slechte emoties en ben de club dankbaar voor de kans," vertelt Tapia aan RTV Rijnmond. "Ik heb dus ook geen rancune, zo zit ik niet in elkaar. Ik ga nog goed om met Van Bronckhorst en Van Geel. Volgend seizoen keer ik terug en begint het weer op nul, zoals altijd. Ik ga honderd procent geven om weer onderdeel van het team te zijn."

Er is weleens kritiek op Tapia en zijn houding. Hij lacht veel en zijn reserverol leek hem nooit zo erg te raken. "Wat heb ik fout gedaan? Waarom speel ik niet? Daar heb ik mij meer op gericht, dan op boosheid. Lijkt het niet zo omdat ik veel lach? Ik had niet opeens meer gespeeld als de trainer mij boos ziet rondlopen, dan kies ik er voor om positief te blijven."

Inmiddels is Tapia een vaste waarde bij Willem II en bereikte hij zelfs de bekerfinale, op 5 mei in De Kuip tegen Ajax. Het voetballeven lacht hem weer toe. "Het geeft mij veel zelfvertrouwen om weer te laten zien wat ik kan en belangrijk te zijn. Ik voel mij ook comfortabel om als nummer zes spelen. Dat is toch mijn beste positie."

Bekijk hierboven een uitgebreid en geanimeerd gesprek van verslaggever Frank Stout met Renato Tapia.