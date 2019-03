Hulpdiensten konden veiligheid tijdens jaarwisseling niet waarborgen

"Tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht kon ik voor het eerst de veiligheid in Rotterdam-Rijnmond niet meer waarborgen. Ik heb uw hulp nodig om de controle terug te krijgen." Met die dringende oproep richtte Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zich donderdag tot de gemeenteraad. Daarin werd gesproken over de vuurwerkzones die burgemeester Aboutaleb wil instellen.

“We zitten aan de grens van wat we kunnen”, zei Littooij. In de eerste drie uur van 2019 kwamen er vijfhonderd meldingen binnen bij de veiligheidsregio en dat zorgde voor onmogelijke keuzes, zei hij. "Stuur ik een ambulance naar een vuurwerkslachtoffer, een reanimatie, een beknelling of een stapel brandende kerstbomen vlakbij een verzorgingsflat? Dat is voor mijn mensen een duivels dilemma."



Volgens Littooij is het vuurwerk de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden, ook het legale vuurwerk. Hij refereerde aan de grote woningbrand in Vlaardingen die veroorzaakt werd door een vuurpijl in een dakgoot. “Deze slachtoffers zijn normale mensen zoals u en ik. Het vuurwerk is te professioneel en te zwaar om door gewone mensen te worden afgeschoten.”

Daarom hoopt Littooij dat consumentenvuurwerk uiteindelijk verboden wordt en het alleen nog gereguleerd wordt afgestoken. "Sinds 2014 mag je overdag geen vuurwerk meer afsteken en sinds dat jaar zijn er overdag nagenoeg geen incidenten meer. Een verbod helpt dus écht."

Het voorstel van burgemeester Aboutaleb om vuurwerk in Rotterdam per 2020 te verbieden, behalve in door de gemeente aangewezen vuurwerkzones, ziet de directeur als een goede eerste stap. Om het voorstel van burgemeester Aboutaleb mogelijk te maken moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast. Daarover spreekt de raadscommissie Veiligheid en Bestuur donderdag.