Inspectie: minder vluchten RTHA over Schiedam

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft maatregelen opgelegd aan Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Omdat vorig jaar de geluidsnorm bij Schiedam werd overschreden, mag er dit jaar minder over Schiedam worden gevlogen.

De geluidsnorm bij Schiedam werd in 2018 met 17,8 procent overschreden. Een "forse overschrijding", zegt de ILT. Die heeft daarom besloten dat de luchthaven van 1 november 2018 tot 1 oktober 2019 maximaal 88 procent van de zogenoemde geluidsruimte op de locatie Schiedam mag gebruiken.

Uit analyse van de ILT blijkt dat er vorig jaar veel noordelijke en oostelijke wind is geweest. Daardoor zijn meer vliegtuigen die moesten landen op Rotterdam The Hague Airport over Schiedam gevlogen. De inspectie zegt dat die weersituatie sterk afweek van voorgaande jaren, maar niet zo uniek is dat het niet vaker zal voorkomen. Daarom vindt de ILT een maatregel noodzakelijk.



Naast de beperking voor het vliegen over Schiedam, eist de ILT ook een beheersplan voor de rest van dit jaar. Daarin moet worden aangegeven hoe de luchthaven aan de opgelegde maatregel gaat voldoen. Ook moet Rotterdam The Hague Airport vanaf mei maandelijks rapporteren over de geluidsbelasting op de locatie Schiedam.

Niet in beroep

Als het vliegveld de maatregelen van de inspectie niet nakomt, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Rotterdam The Hague Airport zegt in een verklaring niet in beroep te gaan tegen de opgelegde straf. "De luchthaven deelt de mening van de inspectie: een overschrijding is niet wenselijk en RTHA moet er alles aan doen om herhaling te voorkomen."