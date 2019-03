Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in Gorinchem Brandweer (Foto ANP)

In een vrijstaande woning aan de Parallelweg in Gorinchem is donderdagmiddag brand uitgebroken. De politie kreeg meerdere meldingen van een schoorsteenbrand en ging samen met de brandweer met spoed naar het adres.

De brand is binnenshuis gebleven en was rond 16:45 uur onder controle. Er is volgens de brandweer veel rook vrijgekomen. De bewoners waren op tijd veilig naar buiten, maar in de woning waren nog wel huisdieren aanwezig. Die worden nagekeken door de dierenambulance.