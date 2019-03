Ook medewerkers NS leggen werk neer op landelijke actiedag

Medewerkers van de Nederlandse spoorwegen (NS) leggen maandagochtend het werk neer. Daarmee sluit de NS zich aan bij de grote landelijke pensioensactie die dag. De eerste treinen vertrekken pas om 07:06 uur, meldt de onderhandelaar van vakbond CNV.

De vakbonden eisen dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Om die reden wordt 18 maart 66 minuten lang gestaakt, vanaf 's ochtends 06:00 uur. Trams, bussen en metro's in Rotterdam die voor die tijd op de dienstregeling staan, worden geschrapt.

Daar komen nu dus ook de treinen van de NS bij. Hoewel de dienstregeling vanaf 07:06 weer op gang komt, moeten reizigers ook na dat tijdstip rekening houden met hinder op het spoor.

"Mensen die normaal vroeg vertrekken, zijn op maandag 18 maart later op hun werk", zei Eric Vermeulen van FNV Stadsvervoer eerder. "Maar we doen dit om te voorkomen dat we straks allemaal aanzienlijk langer moeten doorwerken. Dit gaat iedereen aan en we hopen dan ook op begrip van het publiek en de reizigers."