Dordrecht is opnieuw Evenementenstad van het Jaar

Dordrecht is verkozen tot Evenemenstad van het Jaar 2019. Dat is donderdagmiddag bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Nationale Evenementenprijzen in Deventer. De plaats liet Den Haag en Nijmegen achter zich in de strijd om de titel.

De prijs is donderdagmiddag in ontvangst genomen door wethouder Maarten Burggraaf. "De nominatie was al een mooie erkenning voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van al die prachtige evenementen die Dordrecht rijk is. Maar nu de prijs binnen is: dit is de kroon op het werk van velen", zegt hij.

In Dordrecht is dit jaar onder meer The Passion te zien. Maar Dordt staat ook onder meer bekend om Big Rivers, Dordt in Stoom, de Kerstmarkt en het Sinterklaashuis.

In 2003 en 2012 wist Dordrecht ook de titel Evenementenstad van het Jaar voor gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners in de wacht te slepen. "Dit toont aan dat de stad geen eendagsvlieg is", zegt Burggraaf.