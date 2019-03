Omgekomen verkeersregelaar krijgt postuum koninklijke onderscheiding

Verkeersregelaar Salih Papadogan heeft donderdagmiddag postuum de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon ontvangen. Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel reikte de hoge koninklijke onderscheiding uit aan de weduwe van Papadogan.

De verkeersregelaar sprong op 17 december vorig jaar een auto achterna, die onverwachts in de Hollandsche IJssel terecht kwam. In een poging de bestuurster te redden kwam de 51-jarige Rotterdammer om het leven. Ook de 75-jarige automobilist overleefde het ongeluk niet. Papadogan laat een vrouw en vijf kinderen achter.



Namens de aanwezige familie Papadogan sprak de 31-jarige zoon Ufuk vol trots over zijn postuum geëerde vader: "Mijn vader deed wat je op zo’n moment moet doen: proberen een mens in nood te redden. Het verdriet komt weer boven, maar we zijn als familie ongelooflijk trots op zijn heldendaad en dat hij nu deze onderscheiding krijgt."

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon wordt uitgereikt aan ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’.