Provinciale verkiezingen: Bouwen, maar voor wie?

Alle partijen willen het: Bouwen, bouwen, bouwen. Maar voor wie? Dat is een van de belangrijke thema's van de Provinciale Statenverkiezing van volgende week woensdag. Moeten het huizen worden in de sociale sector of juist woningen in het duurdere segment?

De woningnood in de provincie Zuid-Holland is groot. Alleenstaanden en starters geven aan moeilijk een nieuwe woning te kunnen vinden. Het aantal huurhuizen is te klein en zorgt voor een wachtlijst. De prijzen van koopwoningen schieten intussen flink omhoog.



Niels van der Jagt uit Oud-Beijerland is 33 jaar en woont nog steeds bij zijn ouders. Het lukt hem maar niet om in zijn woonplaats een betaalbaar koop- of huurhuis voor zichzelf te vinden.

"Wil ik een eigen huis kunnen kopen, dan heb ik rond de 60 duizend euro eigen geld nodig. Dat heb ik niet op mijn bankrekening staan", legt Van der Jagt uit. En dus moeten er meer woningen voor éénpersoonshuishoudens komen, vindt hij. Daarvoor weet het CDA wel een oplossing: "En zijn veel oude kantoorpanden die we kunnen transformeren in dat soort woningen voor jongeren en studenten", zegt Adri Bom, lijsttrekker van het CDA.

Van der Jagt roept de politiek op om nu vaart te maken met het bouwen van goedkope woningen. Juist in de Hoekse Waard is dat hard nodig. Die regio vergrijst en jongeren trekken nu weg naar de steden. Dat is niet goed voor de samenstelling van het gebied, vindt de woningzoekende.

Regierol

In de politiek wordt er verschillend gedacht over de huizen die nu gebouwd moeten worden. De VVD wil zowel goedkope als dure huizen bouwen. De SP en de PvdA willen juist meer bouwen voor de sociale sector. "Wij hebben een regierol en kunnen dus ook tegen een gemeente zeggen: nu is het klaar. Je mag niet meer slopen totdat je betere plannen hebt gemaakt. Dat is een heftig middel, maar we mogen het wel", zegt Lies van Aelst van de SP.

"Wij willen dat er voor alle vraag gebouwd moet worden. Niet alleen sociale huurwoningen", werpt VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen tegen. "Er moet vooral betaalbaar gebouwd worden. Sociale huur, maar ook een woning van 250 duizend euro. Die zijn nu niet te vinden. En dat is belachelijk", aldus PvdA-lijsttrekker Anne Koning.