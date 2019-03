Burgemeester Schiedam sluit supermarkt na vondst verboden wapens en illegale sigaretten

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam heeft een supermarkt in Schiedam-West per direct gesloten. In het pand zijn verboden wapens en illegale sigaretten en drank aangetroffen.

Het gaat om de supermarkt op de hoek van de Nieuwe Haven en de Gordonstraat. In de supermarkt lag een busje pepperspray en een ijzeren staaf. De illegale accijnsgoederen zijn niet alleen in de winkel, maar ook in de auto van de eigenaar aangetroffen. De eigenaar is opgepakt.

De sluiting van de supermarkt geldt in ieder geval voor veertien dagen. In die periode wordt onderzoek gedaan en wordt besloten over een definitieve maatregel.

De supermarkt kwam in het vizier bij een gezamenlijke actie in Schiedam-West van onder meer de politie, douane, gemeente en netbeheerder Stedin. Bij zo'n eerdere actie in Schiedam-Oost werd ook een supermarkt gesloten op last van de burgemeester.