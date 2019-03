De dood van Joëlle (29): moord of zelfmoord?

De 29-jarige Joëlle overleed in februari 2012. Zelfmoord was de officiële lezing. Jaren later ontstond twijfel: zou zij misschien zijn vermoord, door haar moeder en stiefvader? Beiden ontkennen: "Ze belde op en zei: 'Jullie moeten komen, want ik ga het doen'."

Vaststaat dat Joëlle een moeilijk leven had. De vrouw zat in een rolstoel en had psychische problemen. Meerdere keren was zij in het ziekenhuis beland, nadat zij 'zichzelf had toegetakeld'.

Stiefvader Leo den H. (64): "Ze was op. Je zag het aan haar gezicht. Het sprankelende was weg." Zijn (toenmalige) echtgenote Linda H. (60) beaamt dat. "Ze had al afscheid genomen van mensen in haar omgeving en een afscheidscadeau voor mij gekocht. Ze had het niet meteen gedaan, omdat ze zei: 'ik wacht tot jij eraan toe bent, mama'."

Op 27 februari 2012 hadden zij Joëlle dood aangetroffen in haar woning in Uitgeest, vertelden zij donderdag tegen de Rotterdamse rechter. "Ze zat in haar rolstoel, voorovergebogen." Volgens Linda had zij een spuit in haar hand, maar Leo kan zich dat niet herinneren.

Huisarts

Pas de volgende ochtend besloten zij de huisarts te bellen. "Joëlle had gevraagd te wachten met bellen als zij het had gedaan. Het middel kon wel eens tijd nodig hebben om te werken."

Dat was 2012. Moeder Linda en stiefvader Leo gingen terug naar Meerkerk, waar zij actief waren in het christelijk, therapeutisch centrum Jedidja. En daar barstte jaren later de bom: een groot zedenschandaal rond directeur Aaldert van E.

Een van de slachtoffers was de zus van Joëlle, Thirza. Zij overleed in 2016, door zelfdoding. Na haar dood was aangifte gedaan van seksueel misbruik. En toen ging het balletje rollen: de beerput ging open.

De pleegbroer van Joëlle en Thirza legde een verklaring af: Linda en Leo waren verantwoordelijk voor de dood van Joëlle. Dat had Linda zelf verteld: ze hadden een euthanasiemiddel uit China laten komen. "Leo hield haar vast en Linda diende het middel toe."

Opgraven

Justitie in Rotterdam besloot het lichaam van Joëlle op te graven. In haar hersenen werd de stof pentobarbital aangetroffen. Het euthanasiemiddel is niet verkrijgbaar in Nederland. Wel in China. Ook werd een transactie met China gevonden van Linda. Haar verklaring: "Dat was voor jurkjes."

De stof pentobarbital verbaast haar niet. "Joëlle had met Stichting de Einder over zelfmoord gesproken." Maar als het zo is gegaan, waarom is dan na de dood van Joëlle nergens de verpakking van de stof gevonden?, vraagt justitie zich af. En die injectiespuit die Linda zag, waarom is die ook niet aangetroffen?

Justitie houdt het op moord en eist tien jaar cel tegen beide verdachten. Linda H. en Leo den H. blijven ontkennen. "Ik was fel tegen de zelfmoord", zegt Linda. "Ik heb regelmatig medicijnen uit haar woning weggehaald."

Borderline

Volgens deskundigen lijdt de vrouw aan borderline en is zij extreem verzorgend, tot zij het niet meer aankan. Voor de ziekte Munchausen by Proxy, het bewust ziek maken van kinderen om ze te kunnen verzorgen, was geen bewijs gevonden. Al kan het ook niet worden uitgesloten.

Voor familieleden van Linda is er geen twijfel: zij en Leo hebben het gedaan. De pleegbroer die de zaak openbrak, wilde donderdag een slachtofferverklaring voorlezen, maar kreeg geen toestemming van de rechter: omdat hij is geadopteerd is hij geen directe familie.

Namens de vader en zus van Joëlle werd wel een slachtofferverklaring voorgelezen. "Wij koesteren geen wrok tegen Linda, maar wij konden niet langer aanzien dat mensen in haar invloedssfeer door haar gedrag de vernieling ingejaagd werden. De wijze waarop zij met Joëlle is omgegaan is niet te bevatten. Is dat nou een moeder?"

Op 27 maart houden de advocaten van Linda H. en Leo den H. hun pleidooien. Daarna gaan de rechters nadenken over de schuldvraag en een eventuele straf.