Nieuwe coach voor Feyenoord Basketball

Jan Stalman maakt het seizoen af als hoofdcoach van Feyenoord Basketball. Na het ontslag van trainer Richard den Os is de assistent-trainer naar voren geschoven om het seizoen af te maken.

Een definitieve opvolger is nog niet gevonden voor de Rotterdamse basketballers. Oud-hoofdcoach Armand Salomon legt de zoektocht van de afgelopen dagen uit: "We hebben nog geen opvolger voor aankomend seizoen. We hebben afgesproken dat de huidige staf dit seizoen afmaakt. Daarnaast zal ik iets dichter tegen het eerste aan schuren om de aankomende zes weken te overbruggen."

Ook forward Ties Theeuwkens werd gepolst voor een functie als speler-coach. Dat kwam voor routinier Theeuwkens te vroeg. "Ik sta nog veel te graag op het veld. Over een paar jaar was dat leuk geweest, maar nu is zo'n functie nog niet aan de orde", Vertelt de ex-international.

Doelstelling

De doelstelling die Stalman heeft meegekregen lijkt helder: "De doelstelling is dat we eerst naar onszelf kijken. We kunnen de play-offs nog halen, dus dat zal ook een doelstelling zijn, maar de nadruk ligt op onszelf en hoe wij bezig zijn met basketbal".

Toch is Stalman kritisch en wil hij zich niet blindstaren op de play-offs. "Het ligt bij onszelf. We kunnen zeggen dat we play-offs moeten halen. Maar onze kansen zijn na de afgelopen twee wedstrijden wel geslonken."

Ontslag Richard den Os

Salomon is helder in zijn uitleg over wat er de afgelopen week allemaal is voorgevallen bij de Rotterdamse basketbalclub. "Dit is niet wat we wilden. Niet voor de club, niet voor Den Os en niet voor de spelers. Na de afgelopen wedstrijden heb ik met Den Os gezeten, die dacht niet dat hij er nog meer uit kon halen", Stelt de voormalig hoofdcoach.

Desgevraagd baalt Stalman wel van het ontslag van Richard den Os. "Het is een uiterst vervelende situatie. Maar het gaat hier niet anders dan bij andere clubs", Aldus Stalman. Routinier Ties Theeuwkens baalt maar blijft rustig. "Ik weet niet wat ik er van moet vinden. Dat Den Os weg is is heel vervelend, maar ik denk niet dat we daar heel veel over moeten nadenken en praten. We moeten nu verder."

Bekijk de volledige reportage over de aanstelling van Jan Stalman en Feyenoord Basketball maandag in Sportclub Rijnmond na FC Rijnmond om 17:23.