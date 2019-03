Meer dan zestigduizend mensen kiezen voor zorgverzekering voor Rotterdammers

Ruim zestigduizend mensen hebben een Rotterdam-pakket bij hun zorgverzekering. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Sinds begin dit jaar kunnen Rotterdammers de collectieve zorgverzekering krijgen bij zorgverzekeraar VGZ.

Het Rotterdam-pakket is een samenwerking tussen de gemeente en de zorgverzekeraar. Het speciale pakket is vanaf dit jaar toegankelijk voor alle Rotterdammers, ongeacht hun inkomen. Met deze collectieve verzekering is er een laag eigen risico van 50 euro.

Rotterdam wil er met deze verzekering voor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen die hoge zorgkosten hebben, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening of een beperking, geen drempels hoeven voelen om naar de dokter of tandarts te gaan. "Ik wil dat niemand in Rotterdam hoeft te besluiten om zijn medicijnen niet op te halen omdat hij bang is voor de rekening", zei wethouder Sven de Langen van Zorg eerder.



Rotterdam is de eerste stad die een eigen zorgverzekering heeft.