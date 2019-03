Tegels eruit, natuur en water erin: bijdrage voor 'groenblauwe' schoolpleinen

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen vanaf vrijdag een financiële bijdrage krijgen voor het vergroenen van hun schoolplein. Het plein moet dan 'groenblauw' worden ingericht, oftewel: stoeptegels eruit, natuur en water erin.

De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben een speciaal fonds opgericht, dat in totaal 620 duizend euro beschikbaar stelt voor de komende jaren. Met het fonds hopen de partijen dat binnen drie jaar de schoolpleinen van vijftig scholen zijn vergroend. De basisscholen kunnen bij het fonds een bijdrage tot 15 duizend euro aanvragen om dat voor elkaar te krijgen. Voorwaarde is wel dat de scholen zelf ook minstens de helft bijdragen.

Volgens de provincie heeft een groenblauw schoolplein een positief effect op verschillende vlakken. "Het biedt niet alleen een prachtige speelomgeving, maar biedt leraren ook de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren", zegt de provincie Zuid-Holland. "Kinderen komen in contact met de natuur, wat goed is voor hun concentratie en lichaamsbeweging. Ook leveren groene schoolpleinen een bijdrage aan waterberging en hebben ze een positief effect op de biodiversiteit."

De eerste voucher voor een groenblauw schoolplein wordt op 1 april uitgereikt, aan basisschool OKC de Westhoek in Maassluis.

De totale pot van 620 duizend euro wordt verdeeld over drie jaar. In 2019 en 2020 is 200 duizend euro beschikbaar, in 2021 gaat het om 220 duizend euro. "Bij het aanvragen van een bijdrage geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt", besluit de provincie.