'Vissers moeten het melden als ze een steur vangen'

Een speciale steurenvlag voor vissers die de vangst van deze bijzondere vis melden. ARK Natuurontwikkeling, die werkt aan de terugkeer van deze bedreigde diersoort in de Nederlandse wateren, is een campagne gestart om zicht te krijgen op de steuren die onder meer in Rotterdam zijn uitgezet.

De Europese Atlantische steur is een prehistorische vis, die sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw uitgestorven raakte in Nederland. "We werken er hard aan om deze bijzondere vis, die al in Nederland rondzwom toen er hier ook dinosaurussen rondliepen, terug te brengen", zegt Bram Houben van ARK Natuurontwikkeling.

Nieuwe Maas

In 2012 werden 47 steuren uitgezet in de Nieuwe Maas. De vissen kregen een zender, zodat hun bewegingen in kaart konden worden gebracht. "Via detectiepoortjes die we op verschillende plekken in de rivieren hebben staan, hebben we kunnen zien dat veel van deze vissen richting de Noordzee zijn gezwommen", zegt Houben.

Wanneer de steuren in de puberteit komen - net als bij mensen zo tussen de 12 en 15 jaar - zwemmen ze terug de rivier op om zich voort te planten. "Zo ver is het nu nog niet", aldus Houben. "In 2012 waren ze 2 tot 3 jaar oud, dus pas over een paar jaar kunnen we ze weer terugzien."



"Omdat de zenders op zee niet werken, zijn vangstmeldingen door vissers heel belangrijk voor ons onderzoek. Daarom roepen we beroeps- en sportvissers op om het bij ons te melden als ze een steur vangen."

Sjef Mathijssen uit Colijnsplaat kreeg donderdag de eerste steurenvlag uitgereikt. Hij ving bij toeval een steur op de Oosterschelde. "Een heel bijzondere vangst! We zagen al snel dat de vis gemerkt was en hebben daarom meteen een melding gedaan. En daarna de vis uiteraard weer teruggezet."

Zondag in ons programma De Zoekmachine meer aandacht voor de steur. Een scholier van de Wilhelminaschool, die met prinses Laurentien in 2012 de steuren uitzette bij de Brienenoordbrug, stelt de vraag wat er met deze steuren is gebeurd.