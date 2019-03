Automobilisten negeren massaal rode kruizen op A16

Automobilisten op de A16 bij Rotterdam-Kralingen hebben donderdagmiddag massaal de rode kruizen boven de weg genegeerd. Een deel van de weg richting Knooppunt Terbregseplein was afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen, maar daar hadden tientallen bestuurders geen boodschap aan.

Om hoeveel auto's het precies gaat, is niet duidelijk. De overtreders kunnen geen boete krijgen, omdat op het moment van overtreding geen politieagenten of weg-inspecteurs in de buurt waren. De camerabeelden van Rijkswaterstaat mogen niet gebruikt worden om de overtreders te beboeten.



"Het blijft helaas bij streng toespreken", reageert Rijkswaterstaat. De boete voor het negeren van een rood kruis is overigens 240 euro. Rijkswaterstaat noemt het voorval op sociale media 'asociaal' en 'levensgevaarlijk'.