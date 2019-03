Winkeldieven in de kraag gevat in Rotterdam-Nesselande

De politie in Rotterdam-Nesselande heeft donderdagmiddag twee winkeldieven aangehouden. Een van de twee mannen sloeg zijn slag bij een drogisterij op het Maltaplein, terwijl de ander op de uitkijk stond.

Een agent die in zijn vrije tijd op het plein liep, kreeg de twee in de gaten omdat ze 'afwijkend gedrag' vertoonden. Hij bleef de mannen in de gaten houden en zag hoe ze na het bezoek aan de winkel richting het metrostation liepen.

Ingeschakelde agenten hebben het tweetal vervolgens staande gehouden. De mannen hadden onder meer een föhn, stijltang en luxe parfum bij zich, die even daarvoor waren gestolen bij het Kruidvat.

De twee, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 40-jarige Rotterdammer, zijn opgepakt op verdenking van diefstal. Ze zijn overdragen aan de recherche, die de zaak verder in onderzoek heeft.