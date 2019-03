Mensen in Krimpen aan den IJssel redden vissen van de dood

Met waadpakken en sleepnetten gingen mensen het water in om de vissen te redden. Foto: AS Media

Bewoners uit Krimpen aan den IJssel hebben donderdag massaal gehoor gegeven aan een oproep van de politie. Zij vroegen mensen om vissen, die door een te lage waterstand naar lucht hapten, uit een vijver te redden.

In de omgeving van het politiebureau van Krimpen aan den IJssel zijn werkzaamheden aan de gang. Als gevolg daarvan is de waterstand in de vijver achter het politiebureau flink gedaald. De aanwezige vissen in die vijver hapten naar lucht, of waren zelfs al dood.

In overleg met de gemeente riep de politie de hulp in van het publiek, om de duizenden vissen te verplaatsen naar een andere plek. Verschillende mensen zijn donderdagmiddag met waadpakken en sleepnetten het water ingegaan om de vissen te vangen en uit te zetten in een schone sloot aan de overkant.

Of alle nog levende vissen inmiddels zijn overgeplaatst, is niet duidelijk. "Er is heel veel hulp geboden", laat de politie weten. "Veel sportvissers hebben donderdag actie ondernomen."