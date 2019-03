Deel dit artikel:













De Guzman en Willems naar kwartfinale Europa league na fout De Vrij De Vrij gaat in de fout tegen Jovic (Foto: Daniel dal Zennaro - EPA)

Jonathan de Guzman en Jetro Willems hebben zich met Eintracht Frankfurt ten kosten van Stefan de Vrij en Internazionale geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. In het Guiseppe Meazza stadion wonnen de Duitsers met 1-0, wat na de 0-0 in Duitsland voldoende was voor de volgende ronde.

Al na vijf minuten ging het mis voor de ploeg van Stefan de Vrij. De oud-Feyenoorder kopte de bal verkeerd terug en werd vervolgens in een sprintduel geklopt door Luka Jovic. De Servische aanvaller liet de vallende De Vrij achter zich en rondde koeltjes af. Oud-Spartaan Jetro Willems startte voor Eintracht Frankfurt in de basis en werd zeventien minuten voor het einde gewisseld. Ex-Feyenoorder Jonathan de Guzman mocht na 59 minuten voetbal invallen voor de Duitsers. Mick van Buren Ex-Excelsior spits Mick van Buren nam het met Slavia Praag thuis op tegen Sevilla. Na een 2-2-2 in Spanje werd het in Tsjechië in reguliere speeltijd ook 2-2. Van Buren, de kleinzoon van oud-Feyenoorder Theo Laseroms, viel tijdens de derde minuut van de blessuretijd in voor de Tsjechen. Vijf minuten na zijn entree scoorde Sevilla de 3-2. De geboren Ridderkerker liet het er echter niet bij zitten en schoot vanuit een lastige hoek de 3-3 op de borden. In de absolute slotfase wint Slavia Praag met 4-3, waardoor recordkampioen Sevilla is uitgeschakeld. De loting voor de kwartfinales voor de Europa league zullen vrijdagmiddag 13:00 uur plaatsvinden.