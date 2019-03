Een maaltijdbezorger in Capelle aan den IJssel is donderdagavond beroofd van de pizza's die hij moest bezorgen. Dat gebeurde op de Poortmolen.

Of de pizzakoerier gewond is geraakt, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de overvallers nog meer hebben buit gemaakt.

De politie kon niet veel later twee personen oppakken voor de beroving.