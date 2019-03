Onderwijs staakt voor hogere salarissen en lagere werkdruk

Duizenden scholen in Nederland houden deze vrijdag de deuren dicht: de onderwijzers staken om zo te protesteren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk op scholen.

Moniek Scheelings, rayonbestuurder in de regio van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond in Nederland, vertelt: "Er is de afgelopen tien jaar minder geïnvesteerd in onderwijs. Het is zwaar weer in het onderwijs, we willen dat er weer in het onderwijs geïnvesteerd wordt, dat is hard nodig.” De stap tot de staking is gezet na overleg met de leden. “Mensen uit het onderwijs staken niet snel, die nemen niet graag dit soort maatregelen”, zegt Scheelings.

Demonstratie



Deze keer toch wel: de organisatie verwacht zo’n 40 duizend mensen op de grote onderwijsmanifestatie vrijdagmiddag om 12:00 uur in het Malieveld. Het is de eerste keer dat een staking geldt voor alle leerkrachten: zowel die uit het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Er worden wel voornamelijk basisschoolleerkrachten verwacht: volgens Scheeling zijn zeker de helft van de basisscholen in Nederland dicht. Ook tientallen middelbare scholen houden hun deuren dicht, maar op universiteiten, mbo's en hbo's wordt,

voor zover bekend, gewoon lesgegeven.

De AOb hoopt dat er met deze actieweek en de staking van vandaag actie komt vanuit de politiek. Wat de sector zal gaan doen als er niets verandert, kan Scheelings nog niet zeggen. “Daar gaan we ons weer over beraden en in overleg over met onze leden.”

Gevolgen



In de regio is het goed te merken dat veel scholen dicht zijn. Veel adressen voor buitenschoolse opvang zijn vrijdag extra lang open wegens de stakingen.



Om de kinderen te vermaken worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals uitstapjes naar de stad en kinderfilms in de bioscoop. Veel ouders hebben zelf vrij genomen voor de kinderen die niet naar school kunnen.