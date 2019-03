Provinciale verkiezingen: Mag Rotterdam The Hague nog groeien?

De klachten van omwonenden namen het afgelopen jaar meer dan ooit toe. En dus zei de provincie Zuid-Holland, net als de gemeente Rotterdam, dat verdere groei van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport voorlopig geen optie is. Toch valt er ook op dit onderwerp iets te kiezen op 20 maart.

Dirk Breedveld van de actiegroep Bewoners tegen Vliegoverlast telt zijn zegeningen. "We hebben de afgelopen maanden veel bereikt. Ook de politiek heeft nu door dat dit zo niet verder kan", zegt hij in zijn achtertuin in Rotterdam-Schiebroek. Een gesprek dat ruw wordt onderbroken als een vliegtuig op 150 meter over de wijk scheert.

"Zo gaat het altijd. Als ik in de tuin zit, moet je een gesprek onderbreken, omdat je elkaar niet meer verstaat", zegt Breedveld. "Het is eigenlijk te bizar voor woorden. In Lelystad zijn nu actiegroepen die het hebben over achthonderd of duizend meter hoogte, dat vinden ze onacceptabel, maar hier is het 150 meter. Nergens in Nederland wordt zo laag gevlogen als in Rotterdam."



Sluiten of uitbreiden

In de provincie gaat GroenLinks het verst in de strijd tegen de vliegoverlast. Lijsttrekker Berend Potjer pleit voor sluiting van de luchthaven. "Dat zou heel veel mensen heel veel rust geven en goed zijn voor het klimaat en de luchtkwaliteit."

Daarnaast omarmt Potjer een idee van de actiegroep om een park aan te leggen op die plaats. "Daarnaast kun je er woningbouw neerzetten, daar is ook veel behoefte aan."

Lijnrecht tegenover GroenLinks staat de PVV, die juist wil dat Rotterdam The Hague Airport blijft groeien. "Het levert enorm veel banen op, vierduizend mensen hebben een baan door de luchthaven", meent lijsttrekker Henk de Vree.

Hij hekelt de kritiek op met name de vakantievluchten: "Betekent dat dat je niet meer op vakantie mag? Of dat je moet uitwijken naar een ander vliegveld? Die transportbewegingen zorgen ook weer voor overlast. Je mag best klagen, maar is dat wel terecht?"