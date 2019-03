Gloednieuwe zonne-energie busbaan Spijkenisse kapot

De busbaan aan de Groene Kruisweg in Spijkenisse met zonnepanelen in het wegdek is een week nadat deze in gebruik is genomen alweer afgesloten: er zijn mankementen aan het wegdek.

“Wat we geconstateerd hebben is dat er op twee plekken water onder de coating is gekomen. Het gaat om twee kleine stukjes uit het wegdek, van tien bij vijftien centimeter elk”, vertelt Sten de Wit, directeur van SolaRoad.

Het gaat om meer dan honderd meter aan busbaan. De weg vangt zonlicht op en zet dat om in elektriciteit terwijl er gewoon bussen overheen rijden.



Het heeft De Wit verrast dat dit is gebeurd. “We hebben de hele coating en het wegdek goed onderzocht voor we in het de weg neerlegden.”

Het tevoren testen en onderzoeken van de weg heeft zo'n 7 miljoen euro gekost.



Het deel van de busbaan waar de zonnepanelen in het wegdek liggen, is afgezet, zodat er geen bussen overheen kunnen. Er wordt onderzocht wat er precies aan de hand is en hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Wanneer de zogeheten SolaRoad weer in gebruik zal zijn, is nog niet bekend.