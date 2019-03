'Ik wil voor mijn veertigste minister-president worden'

Aan zijn ambitie zal het niet liggen. Sinds hij de politiek heeft ontdekt, is de 19-jarige Boudewijn Brandwijk uit Sliedrecht niet meer te stoppen. Gedreven spreekt hij over de Nederlandse politiek en wat er anders moet.

Het begon vorig jaar bij een jongerenverkiezingsdebat. "Daarna zijn we heel erg bezig geweest met het debat. Ik heb met drie andere jongens een debatclub opgericht, waarmee we trainingen geven aan studententeams. Daaruit is mijn politieke interesse steeds verder gegroeid."

De Sliedrechter wordt een ware spraakwaterval als hij vertelt hoe belangrijk het is jongeren te interesseren voor politiek. "Het is belangrijk dat ze goed worden ingelicht. Ze moeten weten wat er speelt. Wat doet Provinciale Staten, wie weet dat? Een lastige vraag voor veel mensen bleek in de voorbereiding voor het nieuwe jongerendebat. Dan blijkt hoe weinig dat speelt."

Stelling

Tijdens het jongerenverkiezingsdebat poneert Boudewijn vol verve een stelling over het openbaar vervoer dat in zijn ogen gratis moet worden, met name om de luchtvervuiling door verkeer tegen te gaan. "Ik vind dat Rotterdam een gezonde stad moet zijn. Door die vervuiling leef ik negen jaar korter. Dat vind ik zo jammer."

Boudewijn is inmiddels ook lid van een politieke partij, Forum voor Democratie. Hij gaat naar lezingen en wil in die partij echt actief zijn.

"Als jongere vind ik het enorm belangrijk om iets te doen. Je kunt wel zeggen: de politieke ziet ons jongeren niet... maar je mag zelf ook wel wat doen om zichtbaar te zijn. Ik wil mijn stem laten horen en ook invloed uitoefenen."

Hoe groot Boudewijns invloed uiteindelijk moeten worden, daarover is hij klip en klaar. "Ik zeg altijd tegen mezelf: ik wil vóór mijn veertigste minister-president zijn. Ik hoop dat doel ook echt te behalen."

Maar hoe denkt de derdejaars student Ondernemer Detailhandel het hoogste politiek ambt te bereiken?

"Ik geef toe mijn opleiding heeft niet zoveel met politiek te maken. Maar ik zit nu op het Albeda in de studentenraad, en daar merk ik al hoe interessant het is om 20.000 studenten te vertegenwoordigen. Daarmee doe ik ervaring op en ik doe hierna een studie bestuurskunde en overheidsmanagement. Om het te zien hoe het proces werkt en het politieke spel te leren."

Overigens weet Boudewijn niet hoe partijvast hij in de toekomst zal zijn. "Twee jaar geleden was ik niet zo politiek geïnteresseerd. Toen wilde ik een eigen schoenenwinkel openen. Op dat moment zou ik VVD hebben gestemd. Nu ben in teleurgesteld in het VVD-beleid. Ik vind het nog wel een sympathieke partij, maar Rutte is niet mijn voorbeeld. Hij moet niet alles proberen weg te lachen, maar proberen op te lossen."

Sliedrecht Nu

De ambitieuze Albedastudent kijkt uit naar de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. "Ik probeer dan verkiesbaar op een lijst te staan. Bijvoorbeeld voor een partij waar ik achter sta, Sliedrecht Nu. Maar ik moet toch over vier jaar kijken welke partij dan het beste bij mij past."

Terugkomend op zijn geformuleerde ambitie, minister-president worden, zegt Boudewijn: "Ik was pas bij een lezing van Maarten van der Weijden en hij zei ook: je moet je doelen zo hoog stellen dat je ze ook niet kunt halen. Dan weet je namelijk dat je alles hebt gegeven. En dat is ook wat ik doe: mijn uiterste best."