Ondernemers klagen over openingstijden Alexandrium

Ondernemers in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam-Alexander zijn niet blij met het voornemen van eigenaar Klépierre om de openingstijden te verruimen.

De bedoeling is dat het winkelcentrum bijvoorbeeld maandag al om 09:30 uur de deuren opent in plaats van om 12:00 uur zoals nu. Volgens een van de ondernemers zou dit ook nog eens verplicht zijn, in tegenstelling tot de zondagsopeningstelling en zou het een boete opleveren als een ondernemer zich niet aan de tijden houdt.

"Die extra verruiming is voor kleine ondernemers die in kleine ploegen of helemaal niet in ploegen werken, geen haalbare kaart", zegt Hans Kling van Het Brillen Kanbinet in het Alexandrium tegen RTV Rijnmond. "Die maandagochtend open, dat is een wens waar ik niet aan kan voldoen. Dat zou een omzetstijging van 40 duizend euro per jaar moeten opleveren, die zie ik me niet maken op maandagmorgen." Integendeel: hij vreest dat hij er omzet op zal verliezen: "Meer openingstijden leidt niet per se tot omzetstijging: elke euro kun je maar één keer uitgeven, het zal zich alleen meer verspreiden." Hij vreest dat hierdoor kleine ondernemers op termijn gaan verdwijnen vanuit het Alexandrium.

Steun van gemeente



De wijziging in de openingstijden zou afkomstig zijn van eigenaar Klépierre en in overleg met de ondernemersvereniging zijn ingevoerd, zo zegt wethouder Barbara Kathmann van de gemeente Rotterdam. Als gemeente zegt zij er weinig in te zeggen hebben, maar de VVD, D66 en Leefbaar hebben haar opdracht gegeven de ondernemers te helpen.

Kathmann wil met de ondernemers in gesprek: "Wat wij doen, is partijen bij elkaar brengen, en laten zien aan grote spelers dat het belangrijk is dat kleine spelers een eigen plek vinden. Beide partijen, zowel de vastgoedspelers als de ondernemers, willen maar één ding en dat is een aantrekkelijk Alexandrium."