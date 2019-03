Leeuwenlucht moet konijnen verdrijven van Dakpark Rotterdam

Op het Dakpark aan de Rotterdamse Vierhavenstraat zorgt een grote hoeveelheid konijnen al maanden voor veel overlast en schade. Daar is nu een diervriendelijke oplossing op gevonden. Vrijdag zijn geurzuilen en -kokers geplaatst die de diertjes moeten verdrijven.

Boswachter Coen van den Berg is blij dat er iets aan de konijnenplaag gedaan wordt. "We zijn vorige week aan het tellen geweest en er zitten hier nu 130 konijnen. Een konijntje is leuk, maar zoveel kan echt niet."

Onstabiel dak

De konijnen graven tunnels in de grond waardoor het dak onstabiel wordt. "Mensen kunnen zich verstappen in de diverse holen, met alle gevolgen van dien", aldus de boswachter. "Bovendien wordt het bijna lente. Het is niet voor niets bij de konijnen af. Wie weet zijn hier straks 200 konijnen."

De geurzuilen zijn ongeveer 60 centimeter hoog. In de kern zit een biologische mix van olie en kruiden die de geur van rook, brand en leeuwenpoep simuleren. "Die leeuwenpoep klinkt vies, maar de geur daarvan is voor ons nauwelijks te ruiken", vertelt Patrick Steijger van Rail Road Systems, het bedrijf dat de oplossing ontwikkelde. Ook honden, katten en paarden zouden geen last van de geur hebben.

Proef geslaagd

Een paar maanden geleden zijn de geurzuilen en -kokers ook geplaatst in Hendrik Ido Ambacht, op de begraafplaats aan de Achterambachtseweg. De konijnen vraten de bloemstukken op die bij de graven worden geplaatst. Steijgers: "Daar is de proef geslaagd. Ze hebben daar nu veel minder last van konijnen."