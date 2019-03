Waterschuttingen tegen toenemende regenval in de stad

De waterschutting of regenmuur

Hoe zou jij een holle schutting noemen die regen opvangt? Het is één van de maatregelen die Natuurstad Rotterdam neemt tegen de steeds onregelmatiger wordende toevoer van hemelwater.

Zaterdag in de vierde aflevering van De Stand van ons Water op RTV Rijnmond een extra lange aflevering over het opbergen van en het bufferen tegen water. In tuinen, parken, natuurgebieden, roeibanen en... waterschuttingen.

Waterschappen



Volgende week woensdag zijn de waterschapsverkiezingen, maar wat doen waterschappen nu eigenlijk? "Ze zeggen zelf dat ze zorgen voor droge voeten en schoon water. Met het maken van De Stand van ons Water merken we dat dat ook zo is", zegt programmamaker André Eilander.

Zo heeft Eilander gezien hoe de waterschappen ervoor zorgen dat het riool wordt gezuiverd. "Het schone rioolwater kan dan weer in onze Maas worden geloosd."

De Stand van ons Water is iedere zaterdag te zien op TV Rijnmond vanaf 17.12 uur, en wordt ieder half uur herhaald. De afleveringen zijn ook terug te kijken via Rijnmond.nl.