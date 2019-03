VIDEO: Steunbetuiging Aboutaleb na aanslag Nieuw-Zeeland

Bij Rotterdamse moskeeën is extra beveiliging ingesteld vandaag. Foto: Rick Huijzer

Burgemeester Aboutaleb heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de An-Nasr-moskee aan de Van Citterstraat in Rotterdam om steun te betuigen na de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland.

"De burgemeester wil graag horen wat er leeft onder de mensen. Deze verschrikkelijke aanslagen hebben zoveel mensen geraakt", aldus een woordvoerster van Aboutaleb.

In tientallen moskeeën in Nederland wordt tijdens het vrijdagmiddaggebed stilgestaan bij de aanslagen. De Rotterdamse politie meldt dat er extra beveiliging bij de moskeeën is: er wordt extra gepatrouilleerd rondom de moskeeën vandaag.

Vlag

De gemeente Rotterdam heeft de Nieuw-Zeelandse vlag halfstok gehesen om zo steun te betuigen aan Nieuw-Zeeland. Ook de gemeente Vlaardingen betuigt steun: daar is de Geuzen vredesvlag gehesen op het stadhuis.

Aanslag

Daar kwamen vrijdagmorgen zeker 49 mensen om het leven bij twee aanslagen in moskeeën.

Terroristen schoten met automatische wapens op gelovigen op twee locaties in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. In de ene waren circa 300 gelovigen bijeen. Behalve de 49 slachtoffers zijn er ook nog 40 mensen gewond geraakt door het spervuur aan kogels. Er zijn vier mensen aangehouden: drie mannen en één vrouw.