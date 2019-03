Gat in nieuw wegdek naar Maastunnel

Ook het vernieuwde tracé van de Maastunnel is blijkbaar niet perfect. Vrijdag moest een rijbaan een paar uur worden afgesloten wegens een gat in de weg.

Het gat, van bijna een meter bij een meter, zat op Zuid, waar de auto's na de verkeerslichten richting de tunnel rijden. Via een spoedreparatie is het gat weer gedicht.

Binnenkort, tijdens een nachtelijke afsluiting, zal onderzoek worden gedaan naar hoe het gat heeft kunnen ontstaan. Het gedeelte van de weg valt niet onder de renovatie van de Maastunnel.

De werkzaamheden aan de Maastunnel begonnen in 2017. In juli 2018 werd een tunnelbuis weer geopend. In augustus gaat de andere tunnelbuis ook weer open. Dan is het mogelijk om van Noord naar Zuid de tunnel te nemen.