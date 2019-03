Van Bronckhorst ziet Vilhena en Vermeer terugkeren

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II gewoon weer een beroep doen op Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena. Beide spelers misten de confrontatie van vorige week tegen Vitesse. Jeremiah St. Juste ontbreekt wel tegen de Tilburgers. De verdediger is de komende weken sowieso niet inzetbaar.

Tijdens het wekelijkse perspraatje met Van Bronckhorst ging het onder andere over Steven Berghuis, die bij de definitieve selectie zit van Oranje na een periode van afwezigheid. 'Ik wist dat hij door de bondscoach (Ronald Koemand, red.) werd gevolgd, dat hij in zijn hoofd zat. Ik ben blij voor Steven, positief dat hij er weer bij is.'

Vermeer kwam niet door de voorselectie. 'Ik denk dat zijn blessure wel een rol heeft gespeeld. Maar Kenneth is altijd positief, heeft het vandaag goed opgepakt in de training. Hij speelt morgen gewoon', aldus Van Bronckhorst.

Feyenoord - Willem II begint zaterdagavond om 19.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.