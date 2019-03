Hoe een snelweg Midden-Delfland verbeterde

Het boekje werd in Maassluis gelanceerd op het congres over de toekomst van Midden-Delfland.

Eind jaren '50 ontstond al het plan om de rijksweg van Amsterdam naar Rijswijk te verlengen langs Delft tot aan Schiedam. Rijksweg 19 zou doorlopen tot het geplande Kethelplein en de geplande A20. Eind 2015 ging de nieuwe snelweg open, als A4. Over de snelweg is nu een boek verschenen; 'Polderen over de A4 in Midden-Delfland'.

Voor- en tegenstanders lagen decennia met elkaar overhoop. Natuurbeschermers en milieuactivisten, maar ook de gemeenten Schiedam en Vlaardingen kwamen in verzet.

De aanleg kon zo vele malen worden uitgesteld totdat alle betrokken partijen gingen 'polderen'.

Samenwerking

De auteurs Henk Tettero (Delft) en Kor Kegel (Schiedam) belichten in opdracht van de Midden-Delfland Vereniging vooral de winst die is geboekt bij al dat gepolder. "Alle maatregelen die door overleg tot samenwerking leiden pakten positief uit voor het gebied Midden-Delfland", vertelt Kegel. Hij is al sinds de oprichting van de Midden-Delfland Vereniging als journalist betrokken bij het geplande tracé.

"Ik was zelfs bij de oprichtingsvergadering in 1977 in het Waagtheater in Delft", vertelt Kegel, en ik was lidnummer 48", vult Tettero aan. "Door alle compensatiemaatregelen is het Midden-Delfland gebied erop vooruit gegaan". Het heeft wel wat gekost, die extra maatregelen om de 7 kilometer lange plak asfalt aan te leggen. Honderdtien miljoen euro per kilometer, maar dan heb je ook wet. Ik wil graag besluiten met mijn leus: niet tanken maar denken", aldus Tettero.